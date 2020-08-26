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На Донбассе блокировали деятельность сети, которую координировало "министерство информации ДНР"

Киев • УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Служба безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил блокировала деятельность вражеской сети пропагандистов, которую координировало "министерство информации ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На Донбассе блокировали деятельность сети, которую координировало "министерство информации ДНР"

"В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое министерство информации "ДНР", - сообщили в пресс-службе.

По данным СБУ, в группу входило пять жителей Мариуполя. По указаниям кураторов они систематически "размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей".

"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации и"Л/ДНР" и отделения юго-восточных областей от Украины. Кроме того, злоумышленники призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения. Сейчас деятельность сети блокировано. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников", - сообщают в Службе безопасности.

Как сообщал УНН, в воскресенье в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" задержали участника незаконных вооруженных формирований.

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