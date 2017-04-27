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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Донбас в’їхали 24 автомобілі гумконвою від міжнародних організацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На територію Донбасу через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 14 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 вантажівок від благодійної організації “Людина в біді”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

На Донбас в’їхали 24 автомобілі гумконвою від міжнародних організацій

“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до неконтрольованої території прослідували 14 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 вантажівок від благодійної організації "Людина в біді"”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, а також будівельні матеріали загальною вагою більше 412 тонн.

Як повідомляв УНН, сьогодні чергова, 64-а за рахунком, “гуманітарна” колона МНС Росії перетнула українсько-російський кордон.

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