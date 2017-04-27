На Донбас в’їхали 24 автомобілі гумконвою від міжнародних організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На територію Донбасу через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 14 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 вантажівок від благодійної організації “Людина в біді”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до неконтрольованої території прослідували 14 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 вантажівок від благодійної організації "Людина в біді"”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, а також будівельні матеріали загальною вагою більше 412 тонн.
Як повідомляв УНН, сьогодні чергова, 64-а за рахунком, “гуманітарна” колона МНС Росії перетнула українсько-російський кордон.