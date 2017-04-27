На Донбасс въехали 24 автомобиля гумконвоя от международных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На территорию Донбасса через КПВВ "Новотроицкое" последовали 14 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста и 10 грузовиков от благотворительной организации "Человек в беде", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
“Через КПВВ „Новотроицкое“ на выезд к неконтролируемой территории последовали 14 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста и 10 грузовиков от благотворительной организации „Человек в беде“”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания, средства гигиены, медикаменты, а также строительные материалы общим весом более 412 тонн.
Как сообщал УНН, сегодня очередная, шестьдесят четвёртый по счету, “гуманитарная” колонна МЧС России пересекла российско-украинскую границу.