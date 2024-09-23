На Дніпропетровщині збили ворожий дрон-розвідник
Київ • УНН
Над Дніпропетровською областю підрозділ ПвК "Схід" збив ворожий безпілотний літальний апарат-розвідник. Успішна операція протиповітряної оборони зміцнює безпеку регіону.
У Дніпропетровській області збили ворожий безпілотний літальний апарат-розвідник, повідомив у понеділок у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У небі над областю збили дрон-розвідник. Працював підрозділ повітряного командування "Схід"
Над Україною вночі збили 3 "шахеди", один дрон та дві ракети не досягли цілей23.09.24, 08:17 • 15744 перегляди