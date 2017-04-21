На Дніпропетровщині знову оголосили штормове попередження

В регіоні у зв’язку з циклоном оголошено штормове попередження. На автошляхах області працюватимуть до 20 одиниць техніки. Проблемним районом залишається дорога на Кривий Ріг. З того боку цієї ночі прийшли опади у вигляді дощу зі снігом.

Через сильні пориви вітру водіїв просять не виїжджати на автошляхи області.

Наразі проїзними залишаються всі дороги Дніпропетровщини.

Нагадаємо, через негоду на трасі “Київ-Одеса” обмежено рух вантажного транспорту.