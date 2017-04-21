В Днепропетровской области снова объявили штормовое предупреждение

В регионе в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. На автодорогах области будут работать до 20 единиц техники. Проблемным районом остается дорога на Кривой Рог. С той стороны этой ночью пришли осадки в виде дождя со снегом.

Из-за сильных порывов ветра водителей просят не выезжать на автодороги области.

Сейчас проездными остаются все дороги Днепропетровской области.

Напомним, из-за непогоды на трассе “Киев-Одесса” ограничено движение грузового транспорта.