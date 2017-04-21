В Днепропетровской области снова объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Днепропетровской области проводятся работы по расчистке дорог. Об этом корреспонденту УНН сообщил Геннадий Немога, и.о. начальника службы автомобильных дорог Днепропетровской области.
В регионе в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. На автодорогах области будут работать до 20 единиц техники. Проблемным районом остается дорога на Кривой Рог. С той стороны этой ночью пришли осадки в виде дождя со снегом.
Из-за сильных порывов ветра водителей просят не выезжать на автодороги области.
Сейчас проездными остаются все дороги Днепропетровской области.
Напомним, из-за непогоды на трассе “Киев-Одесса” ограничено движение грузового транспорта.