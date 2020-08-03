На Дніпропетровщині жінка впала у 4-метровий колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, жінка впала у колодязь, довелося викликати рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"3-го серпня об 11:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Алчевській Дніпровського району міста Кам’янське жінка впала у неексплуатований колодязь", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС встановили, що на території приватного домоволодіння знаходиться недобудований колодязь для зливної каналізації, в який з власної необережності впала господарка.
Повідомляється, що рятувальники за допомогою штурмової драбини та мотузки підняли на поверхню жінку, 1942 року народження, з колодязя глибиною 4 метри. За допомогою м’яких нош, здійснили її транспортування до автомобіля швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, що раніше у Кіровоградській області жінка впала у колодязь.