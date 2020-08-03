В Днепропетровской области женщина упала в 4-метровый колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В городе Каменское, что в Днепропетровской области, женщина упала в колодец, пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"3 августа в 11:23 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Алчевский Днепровского района города Каменское женщина упала в неэксплуатируемый колодец", - говорится в сообщении.
По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что на территории частного домовладения находится недостроенный колодец для ливневой канализации, в который по собственной неосторожности упала хозяйка.
Сообщается, что спасатели с помощью штурмовой лестницы и веревки подняли на поверхность женщину, 1942 года рождения, из колодца глубиной 4 метра. С помощью мягких носилок, осуществили ее транспортировку к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Напомним, что ранее в Кировоградской области женщина упала в колодец.