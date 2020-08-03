В Днепропетровской области женщина упала в 4-метровый колодец

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43008 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107512 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134908 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111092 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132141 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102183 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Днепропетровской области женщина упала в 4-метровый колодец

В Днепропетровской области женщина упала в 4-метровый колодец

Киев  •  УНН

 • 10864 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В городе Каменское, что в Днепропетровской области, женщина упала в колодец, пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"3 августа в 11:23 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Алчевский Днепровского района города Каменское женщина упала в неэксплуатируемый колодец", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что на территории частного домовладения находится недостроенный колодец для ливневой канализации, в который по собственной неосторожности упала хозяйка.

Сообщается, что спасатели с помощью штурмовой лестницы и веревки подняли на поверхность женщину, 1942 года рождения, из колодца глубиной 4 метра. С помощью мягких носилок, осуществили ее транспортировку к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Напомним, что ранее в Кировоградской области женщина упала в колодец.

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