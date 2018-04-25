На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вбив та розчленував жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В місті Кам’янське раніше судимий чоловік до смерті побив жінку, а потім розчленував її тіло і вивіз його у різні райони міста. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
“Повідомлення про виявлення фрагментів людського тіла надійшло до поліції 23 квітня. Перша „знахідка“ була виявлена біля приватного сектору м. Кам’янське. Решту останків виявили в різних районах міста за допомогою кінологів. Того ж дня особа вбитої була встановлена. Нею виявилася 43-річна місцева мешканка. За вказаний злочин поліція затримала 44-річного раніше судимого чоловіка” — розповіли в поліції.
Як з’ясували правоохоронці, близько десяти днів тому чоловік разом з потерпілою вживали спиртні напої. В цей час між ними виник конфлікт, в ході якого він до смерті побив жінку. Щоб приховати сліди злочину, чоловік розчленував тіло і вивіз його у різні райони міста.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Каменському в Дніпропетровській області на одній з вулиць виявили останки людини.