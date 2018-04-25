В Днепропетровской области задержали мужчину, который убил и расчленил женщину

"Сообщение об обнаружении фрагментов человеческого тела поступило в полицию 23 апреля. Первая "находка" была обнаружена у частного сектора г. Каменское. Остальные останки обнаружили в разных районах города с помощью кинологов. В тот же день личность убитой была установлена. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. За указанный преступление полиция задержала 44-летнего ранее судимого мужчину", - рассказали в полиции.

Как выяснили правоохранители, около десяти дней назад мужчина вместе с потерпевшей употребляли спиртные напитки. В это время между ними возник конфликт, в ходе которого он до смерти избил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез его в разные районы города.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Каменском в Днепропетровской области на одной из улиц обнаружили останки человека.