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На Дніпропетровщині запрацювали понад 200 «пунктів незламності»

На Дніпропетровщині запрацювали понад 200 «пунктів незламності»

Київ • УНН

 • 447844 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Дніпропетровщині почали діяти понад 200 «пунктів незламності». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

«Пункти незламності в області уже працюють. Їх понад 200. Вони зі світлом, теплом і водою. Доки електрики лагодять мережі, там можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефон. Все – безкоштовно», – повідомив Резніченко.

Пункти незламності знаходяться у старостатах, школах, садочках, будинках культури, центрах соціальної підтримки та безпеки, наметах ДСНС. Їх адреси можна дізнатися на сайті nezlamnist.gov.ua.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку понад чотирьох тисяч «Пунктів незламності» по всій країні на випадок нових російських масованих обстрілів та серйозних проблем з енергопостачанням.

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