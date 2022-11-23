На Днепропетровщине заработали более 200 «пунктов несокрушимости»
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Днепропетровщине начали действовать более 200 «пунктов несокрушимости». Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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«Пункты несокрушимости в области уже работают. Их больше 200. Они со светом, теплом и водой. Пока электрики чинят сети, там можно согреться, выпить горячий чай, подзарядить телефон. Все – бесплатно», – сообщил Резниченко.
Пункты несокрушимости находятся в старостатах, школах, садах, домах культуры, центрах социальной поддержки и безопасности, палатках ГСЧС. Их адрес можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке более четырех тысяч «Пунктов несокрушимости» по всей стране на случай новых российских массированных обстрелов и серьезных проблем с энергоснабжением.