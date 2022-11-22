Зеленський повідомив про підготовку понад чотирьох тисяч «Пунктів незламності» по всій країні

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За словами українського Президента, підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів, в планах розгортання більшої кількості.

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"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – «Пункти незламності». За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше", — розповів Зеленський.

Такі пункти діятимуть, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити — там усі базові послуги доступні: електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка, які будуть надаватися безкоштовно й цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Розміщення та додаткову інформацію можна знайти на сайті «Пункти незламності».

На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Нагадаємо

У нещодавно деокупованому Херсоні з 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".