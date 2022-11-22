Зеленський повідомив про підготовку понад чотирьох тисяч «Пунктів незламності» по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку понад чотирьох тисяч «Пунктів незламності» по всій країні на випадок нових російських масованих обстрілів та серйозних проблем з енергопостачанням.
Про це повідомляє УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента до українського народу.
Деталі
За словами українського Президента, підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів, в планах розгортання більшої кількості.
Цитата
"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – «Пункти незламності». За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше", — розповів Зеленський.
Такі пункти діятимуть, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити — там усі базові послуги доступні: електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка, які будуть надаватися безкоштовно й цілодобово.
Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.
Розміщення та додаткову інформацію можна знайти на сайті «Пункти незламності».
На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.
Нагадаємо
У нещодавно деокупованому Херсоні з 18 листопада запрацювали мобільні пункти обігріву, які отримали назву "Пункти незламності".