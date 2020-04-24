На Дніпропетровщині зафіксовано ще 17 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Дніпропетровщині зафіксовано ще 17 нових випадків коронавірусу, загалом в області вже 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.
“Станом на 21:35 17 нових випадків захворювання: місто Дніпро −7, Дніпропетровський р-н — 1, місто Кривий Ріг — 4, Апостол. р-н — 4, П’ятихатський р-н — 1”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всього за 24 квітня отримано 46 (29+17) позитивних результатів.
"Станом на 24 квітня 2020 року загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області — 241",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, нових 25 випадків коронавірусу зареєстрували за добу на Кіровоградщині.