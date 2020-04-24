В Днепропетровской области зафиксировано еще 17 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На Днепропетровщине зафиксировано еще 17 новых случаев заражения коронавирусом, в целом по области уже 241 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.
“По состоянию на 21:35 17 новых случаев заболевания: город Днепр −7, Днепропетровский р-н — 1, город Кривой Рог — 4, Апостол. р-н — 4, Покровский р-н — 1”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за 24 апреля получено 46 (29 + 17) положительных результатов.
“По состоянию на 24 апреля 2020 года общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области — 241”, — отмечается в сообщении.
Напомним, новых 25 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки на Кировоградщине.