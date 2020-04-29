На Дніпропетровщині виявили 16 нових випадків COVID-19

"…станом на 18:40 отримано 16 нових позитивних результатiв, в тому числі : місто Днiпро – 11, місто Кривий Рiг – 3, місто Кам'янське – 1, Днiпровський район – 1", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 29 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по областi складає 339.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині повторно перевіряють на коронавірус померлу пацієнтку.