На Дніпропетровщині виявили 16 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Дніпропетровській області виявили 16 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих складає 339. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.
"…станом на 18:40 отримано 16 нових позитивних результатiв, в тому числі : місто Днiпро – 11, місто Кривий Рiг – 3, місто Кам'янське – 1, Днiпровський район – 1", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 29 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по областi складає 339.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині повторно перевіряють на коронавірус померлу пацієнтку.