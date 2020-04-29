В Днепропетровской области обнаружили 16 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили 16 новых случаев COVID-19, общее количество больных составляет 339. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.
"... по состоянию на 18:40 получено 16 новых положительных результатов, в том числе: город Днепр - 11, город Кривой Рог - 3, город Каменское - 1, Днепровский район - 1", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 29 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 339.
Напомним, в Днепропетровской области повторно проверяют на коронавирус умершую пациентку.