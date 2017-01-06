На Дніпропетровщині відкрили понад 200 пунктів обігріву
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 січня. УНН. Через похолодання на Дніпропетровщині відкрили 203 пункти обігріву населення, поінформували УНН-Центр в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Як зазначив начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрія Кульбач, у 203 стаціонарних пунктах обігріву, що були розгорнуті місцевими органами влади з 15 грудня 2016 року вже надано допомогу 710 особам.
Зазначимо, що у період святкування новорічних свят та Різдва Христового усі органи управління, підпорядковані підрозділи Головного управління переведено на посилений режим несення гарнізонної служби.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській області створено та забезпечено готовність до дій за призначенням 1 регіональну та 5 зональних мобільних групп.
Від Головного управління ДСНС в області буде залучено 386 чоловік особового складу, 316 одиниць техніки та техзасобів.
Додатково у підпорядкованих підрозділах Головного управління підготовлено пересувні електростанції, пункти управління та життєзабезпечення, інженерну техніку та засоби доставки, мобільні пункти обігріву на базі автомобілів підвищеної прохідності ЗІЛ-131 та пересувні пункти обігріву.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині розгорнули 167 пунктів обігріву.