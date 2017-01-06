На Днепропетровщине открыли более 200 пунктов обогрева
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за похолодания в Днепропетровской области открыли 203 пункта обогрева населения, сообщили УНН-Центр в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Как отметил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрея Кульбач, в 203 стационарных пунктах обогрева, которые были развернуты местными органами власти по 15 декабря 2016 уже оказана помощь 710 лицам.
Отметим, что в период празднования новогодних праздников и Рождества Христова все органы управления, подчиненные подразделения Главного управления переведены на усиленный режим несения гарнизонной службы.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера на важнейших объектах инфраструктуры в Днепропетровской области создана и обеспечена готовность к действиям по назначению 1 региональную и 5 зональных мобильных групп.
От Главного управления ГСЧС в области будет привлечено 386 человек личного состава, 316 единиц техники и техсредств.
Дополнительно в подчиненных подразделениях Главного управления подготовлено передвижные электростанции, пункты управления и жизнеобеспечения, инженерную технику и средства доставки, мобильные пункты обогрева на базе автомобилей повышенной проходимости ЗИЛ-131 и передвижные пункты обогрева.
Как сообщал УНН, в Винницкой области развернули 167 пунктов обогрева.