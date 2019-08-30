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На Дніпропетровщині вибухнув кросовер начальника міськвідділу поліції

На Дніпропетровщині вибухнув кросовер начальника міськвідділу поліції

Київ • УНН

 • 11241 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У місті Першотравенськ на Дніпропетровщині вибухнув автомобіль начальника міськвідділу поліції. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу ГУНП в області.

Подія сталася сьогодні вранці у місті Першотравенську.

"Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль Mitsubishi Outlander", - вказали у поліції.

"Як попередньо встановлено, начальник Першотравенського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задньої частини автомобіля", - додали правоохоронці.

На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, чоловік отримав опіки від вибуху електронної сигарети.

Українські Національні Новини

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