В Днепропетровской области взорвался кроссовер начальника горотдела полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В городе Першотравенск Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника горотдела полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Происшествие произошло сегодня утром в городе Першотравенск.
"В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander", - указали в полиции.
"Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - добавили правоохранители.
На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Напомним, мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты.