На Дніпропетровщині в аптеках продавали небезпечні медпрепарати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці викрили продаж небезпечних медпрепаратів в одній із аптек Павлоградського району та в аптеці міста Новомосковська Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Дніпропетровської області.
З'ясувалося, що фармацевти однієї з аптек без рецептів вели торгівлю небезпечними медичними препаратами. Зокрема, в обхід установленої процедури відпускалися комбіновані ліки, що мають у своєму складі кодеїн. Зазвичай підпільні хіміки, використовуючи такі препарати, як “Кодтерпін”, “Кодетерп”, “П’ятирчатка” та інші, можуть виготовляти наркотичну речовину “дезоморфін”, вживання якої призводить до невідворотних наслідків для здоров’я людини.
Також проведено обшук в одній із аптек міста Новомосковська, де також виявлено незаконну торгівлю підконтрольними медпрепаратами.
Загалом у вказаних аптеках вилучено близько 30 тисяч пігулок різних медпрепаратів на суму близько 90 тисяч гривень за цінами “чорного” ринку. На даний момент усе вилучене направлено на експертне дослідження.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за статтею 320 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.