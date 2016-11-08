В Днепропетровской области в аптеках продавали опасные медпрепараты

Выяснилось, что фармацевты одной из аптек без рецепта вели торговлю опасными медицинскими препаратами. В частности, в обход установленной процедуры отпускались комбинированные лекарства, имеющие в своем составе кодеин. Обычно подпольные химики, используя такие препараты, как "Кодтерпин", "Кодетерп", "Пятирчатка" и другие, могут изготавливать наркотическое вещество "дезоморфин", применение которого приводит к необратимым последствиям для здоровья человека.

Также проведен обыск в одной из аптек города Новомосковска, где также обнаружили незаконную торговлю подконтрольными медпрепаратами.

Всего в указанных аптеках изъяли около 30 тыс. таблеток различных медпрепаратов на сумму около 90 тыс. гривен по ценам "черного" рынка. На данный момент все изъятое направлено на экспертное исследование.

По факту дела открыли уголовное производство по статье 320 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.