На Дніпропетровщині учасники АТО оформили у власність понад 4 тис. земельних ділянок
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 30 травня. УНН. Нині на території Дніпропетровської області учасники антитерористичної операції завершили процес оформлення у власність 4 012 земельних ділянок з різним цільовим призначенням. Проекти землеустрою затверджені на земельні ділянки загальною площею 7 066,6 га, повідомили УНН-Центр у ГУ Держгеокадастру Дніпропетровщини.
Найбільшу кількість земель надали військовим у Криворізькому районі (253 земельних ділянок загальною площею 481 гектара).
Крім того, учасники антитерористичної операції та члени родин загиблих воїнів отримали 8 803 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення землі у Дніпропетровській області. Після завершення процедури оформлення військові отримають у власність земельні ділянки загальною площею понад 14,8 тис. гектара.
Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації на Дніпропетровщині учасники АТО отримали у Нікопольському районі (571 дозволів на землі загальною площею 1096,7 гектара).