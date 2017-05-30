На Днепропетровщине участники АТО оформили в собственность более 4 тыс. земельных участков
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 30 мая. УНН. Сейчас на территории Днепропетровской области участники антитеррористической операции завершили процесс оформления в собственность 4012 земельных участков с разным целевым назначением. Проекты землеустройства утверждены на земельные участки общей площадью 7 066,6 га, сообщили УНН-Центр в ГУ Держгеокадастру Днепропетровщины.
Наибольшее количество земель предоставили военным в Криворожском районе (253 земельных участков общей площадью 481 гектара).
Кроме того, участники антитеррористической операции и члены семей погибших воинов получили 8803 разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земли в Днепропетровской области. После завершения процедуры оформления военные получат в собственность земельные участки общей площадью более 14,8 тыс. га.
Наибольшее количество разрешений на разработку земельной документации на Днепропетровщине участники АТО получили в Никопольском районе (571 разрешений на земли общей площадью 1096,7 гектара).