На Днепропетровщине участники АТО оформили в собственность более 4 тыс. земельных участков

Наибольшее количество земель предоставили военным в Криворожском районе (253 земельных участков общей площадью 481 гектара).

Кроме того, участники антитеррористической операции и члены семей погибших воинов получили 8803 разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земли в Днепропетровской области. После завершения процедуры оформления военные получат в собственность земельные участки общей площадью более 14,8 тыс. га.

Наибольшее количество разрешений на разработку земельной документации на Днепропетровщине участники АТО получили в Никопольском районе (571 разрешений на земли общей площадью 1096,7 гектара).