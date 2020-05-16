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На Дніпропетровщині у водоймі виявили тіло пенсіонерки, яка перебувала у розшуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки у Дніпропетровській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій в Україні.

На Дніпропетровщині у водоймі виявили тіло пенсіонерки, яка перебувала у розшуку

“16 травня о 18:15 до Служби порятунку „101“ від правоохоронців надійшло повідомлення про тіло, виявлене на поверхні води у місцевому ставку селища Кринички Криничанського району... По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що тіло знаходиться у воді на відстані 3-х метрів від берега”, — написали рятувальники.

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Зазначається, що один зі співробітників пожежно-рятувального підрозділу у захисному костюмі зайшов у воду та за допомогою спорядження доправив тіло загиблої жінки на берег, передавши його співробітникам поліції. “Особа померлої вже встановлена — це 77-річна мешканка села Червоний Яр, яка 12 травня пішла з дому та до теперішнього часу перебувала у розшуку”, — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки.

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