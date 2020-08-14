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На Дніпропетровщині судитимуть заступника начальника поліції за "щомісячні хабарі" для керівництва

На Дніпропетровщині судитимуть заступника начальника поліції за "щомісячні хабарі" для керівництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника начальника Криворізького відділу поліції, який пропонував начальнику щомісячні хабарі у розмірі 20 тис. гривень за ігнорування збуту тютюну на території району, який обслуговував відділ поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець запропонував своєму начальнику надавати щомісяця по 20 тис. грн за те, що він не реагуватиме на невжиття підлеглим заходів із протидії незаконному збуту тютюнових виробів на території обслуговування відділу поліції.

"Під час чергової передачі коштів правоохоронця затримано. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося головним слідчим управлінням ДБР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування щодо трьох поліцейських, які побили чоловіка на автовокзалі на Донеччині. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Українські Національні Новини

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