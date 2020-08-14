В Днепропетровской области осудят заместителя начальника полиции за "ежемесячные взятки" для руководства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника Криворожского отдела полиции, который предлагал начальнику ежемесячные взятки в размере 20 тыс. гривен за игнорирование сбыта табака на территории района, который обслуживал отдел полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что чиновник предложил своему начальнику предоставлять ежемесячно по 20 тыс. грн за то, что он не будет реагировать на непринятие подчиненным мероприятий по противодействию незаконному сбыту табачных изделий на территории обслуживания отдела полиции.
"Во время очередной передачи средств полицейского задержали. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось главным следственным управлением ГБР", - говорится в сообщении.
Напомним, завершено досудебное расследование в отношении трех полицейских, которые избили мужчину на автовокзале в Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд.