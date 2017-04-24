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На Дніпропетровщині судитимуть директора підприємства за привласнення бюджетних коштів

На Дніпропетровщині судитимуть директора підприємства за привласнення бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 9112 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Директора підприємства, який на ремонті доріг привласнив 1,3 млн. грн. бюджетних коштів, судитимуть на Дніпропетровщині. Про це повідомили у прокуратурі регіону, передає УНН-Центр.

Встановлено, що у серпні 2015 року вказаний посадовець уклав з департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 17 договорів на виконання ремонту доріг у декількох районах області.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 1,3 млн грн.

Нагадаємо, 24 квітня УНН повідомляв, що посадовця Запорізької ОДА підозрюють у розкраданні 4 млн грн. бюджетних коштів.

 

Українські Національні Новини

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