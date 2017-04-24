В Днепропетровской обл. будут судить директора предприятия за присвоение бюджетных средств
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Директора предприятия,который на ремонте дорог присвоил 1млн. 300тыс. грн. бюджетных средств, будут судить в Днепропетровской обл. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает УНН-Центр .
Установлено, что в августе 2015 указанное должностное заключил с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской обл. государственной администрации 17 договоров на выполнение ремонта дорог в нескольких районах области.
Директор общества с ограниченной ответственностью внес в официальные документы заведомо ложные сведения относительно объемов и стоимости выполненных строительных работ, чем нанес государству материальный ущерб на сумму свыше 1млн. 300тыс. грн.
Напомним, 24 апреля сообщал, что чиновник Запорожской ОГА подозревают в хищении 4 млн грн. бюджетных средств .