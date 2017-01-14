На Дніпропетровщині стартує Школа лідерства для бійців АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 14 січня. УНН. На Дніпропетровщині для бійців АТО відкривають Школу лідерства. Навчання безкоштовне. Початок занять 20 січня. Про це УНН-Центр повідомили у Дніпропетровській ОДА.
“Курси англійської мови, ІТ-програмування, семінар з фрілансу, тренінги, спортивні змагання, пісні та бальні танці. Все це команда ДніпроОДА організовує для повернення демобілізованих до мирного життя. Незабаром на Дніпропетровщині відкривається Школа лідерства для бійців АТО. Провідні українські тренери з Центру розвитку лідерства допоможуть демобілізованим розкрити в собі потенціал, визначитися та розпочати справу життя”, — наголосив очільник регіону Валентин Резніченко.
Заняття у Школі лідерства для бійців АТО розпочнуться 20 січня у Кривому Розі. Тренінги проходитимуть у п’ятницю, суботу та неділю протягом 1,5 місяця. Провідні українські експерти допоможуть бійцям АТО відкрити в собі лідерські якості, набути впевненості та розпочати власну справу.
Школа лідерства на Дніпропетровщині — це спільний проект Центру розвитку лідерства, Дніпропетровської обласної спілки ветеранів АТО та облдержадміністрації.