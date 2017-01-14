На Днепропетровщине стартует Школа лидерства для бойцов АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 января. УНН. На Днепропетровщине для бойцов АТО открывают Школу лидерства. Обучение бесплатное. Начало занятий 20 января. Об этом УНН-Центр сообщили в Днепропетровской ОГА.
"Курсы английского языка, ИТ-программирования, семинар по фрилансу, тренинги, спортивные соревнования, песни и бальные танцы. Все это команда ДнепрОДА организует для возвращения демобилизованных к мирной жизни. Вскоре на Днепропетровщине открывается Школа лидерства для бойцов АТО. Ведущие украинские тренеры из Центра развития лидерства помогут демобилизованным раскрыть в себе потенциал, определиться и начать дело жизни ", - подчеркнул глава региона Валентин Резниченко.
Занятия в Школе лидерства для бойцов АТО начнутся 20 декабря в Кривом Роге. Тренинги будут проходить в пятницу, субботу и воскресенье в течение 1,5 месяца. Ведущие украинские эксперты помогут бойцам АТО открыть в себе лидерские качества, обрести уверенность и начать собственное дело.
Школа лидерства на Днепропетровщине - это совместный проект Центра развития лидерства, Днепропетровского областного союза ветеранов АТО и облгосадминистрации.