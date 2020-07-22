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На Дніпропетровщині спалах COVID-19: захворіли 15 священників, розпочато розслідування

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В Дніпропетровській області зафіксували зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За понеділок зареєстровано 15 випадків, з них 9 по Дніпру, а вже за вівторок — 36 випадків, з них 29 по Дніпру. Розпочато епідеміологічне розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Дніпровської облради.

Так, фахівцями ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” розпочато епідеміологічне розслідування. “У період з 17 липня зареєстровано спалах захворювання із 15 випадками серед священнослужителів у п’яти відділеннях релігійної організації. Серед захворілих 6 госпіталізовані, інші перебувають в самоізоляції”, повідомили в облраді.

Додається, що встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місцем проведення богослужінь. “Загалом 29, з яких 9 позитивних”, — йдеться у повідомленні. Додається, що наразі продовжується процес встановлення кола контактних осіб, проведенні дезінфекції приміщень релігійних організацій.

“Враховуючи місце мешкання та служби хворих, не виключена можливість подальшого розповсюдження спалаху захворювання серед священнослужителів та прихожан. Оскільки тільки по першому захворілому під час богослужінь в м. Дніпро та м. Петропавлівка за два тижні могли брати участь більше ніж 2 тис осіб”, — сказав керівник обласного лабораторного центру Роман Чуб.

“Епідеміологічне розслідування та протиепідемічні заходи тривають. Нажаль існує негативний досвід, коли в релігійних організаціях вже виникали спалахи, що приводили до тяжких наслідків та значного розповсюдженню хвороби. Тому ми звертаємося до керівників всіх релігійних організацій забезпечити проведення протиепідемічних заходів: використовувати засоби індивідуального захисту, захворілих священнослужителів відсторонити від контактів з оточуючими в рамках процедури самоізоляції, яка є обов’язковою, проводити очищення та поточну дезінфекцію приміщень, рекомендовано здійснювати релігійні заходи або на відкритому повітрі, або за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв.м.”, — повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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