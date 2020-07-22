На Днепропетровщине вспышка COVID-19: заболели 15 священников, начато расследование

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировали рост числа случаев заболевания коронавирусной болезнью. За понедельник зарегистрировано 15 случаев, из них 9 по Днепру, а уже за вторник — 36 случаев, из них 29 по Днепру. Начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Днепровской облсовета.