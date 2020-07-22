На Днепропетровщине вспышка COVID-19: заболели 15 священников, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировали рост числа случаев заболевания коронавирусной болезнью. За понедельник зарегистрировано 15 случаев, из них 9 по Днепру, а уже за вторник — 36 случаев, из них 29 по Днепру. Начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Днепровской облсовета.
Так, специалистами ГУ “Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины” начато эпидемиологическое расследование. “В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции”, — сообщили в облсовете.
Добавляется, что установлен круг контактных лиц по месту жительства и месту проведения богослужений. “В целом 29 из которых 9 положительных”, — говорится в сообщении. Добавляется, что в настоящее время продолжается процесс установления круга контактных лиц, проведении дезинфекции помещений религиозных организаций.
“Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс человек”, — сказал руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб.
“Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические меры продолжаются. К сожалению существует негативный опыт, когда в религиозных организациях уже возникали вспышки, которые приводили к тяжелым последствиям и значительному распространению болезни. Поэтому мы обращаемся к руководителям всех религиозных организаций обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий: использовать средства индивидуальной защиты, заболевших священнослужителей отстранить от контактов с окружающими в рамках процедуры самоизоляции, которая является обязательной, проводить очистку и текущую дезинфекцию помещений, рекомендуется религиозные мероприятия или на открытом воздухе или при условии пребывания не более одного человека на 5 кв.м.”, — сообщил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.