На Дніпропетровщині прокурора підозрюють в організації грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Дніпропетровській області проходить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності правоохоронців до роботи грального бізнесу, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
“Невстановлені особи організували діяльність підпільних казино на території Дніпропетровської області. До організації ігрового бізнесу можуть бути причетними заступник начальника одного з відділів прокуратури Дніпропетровської області та посадова особа Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області”, — повідомили у пресслужбі.
Правоохоронці провели чотири обшуки в містах Дніпрі та Кривому Розі, за результатами яких вилучено 35 системних блоків персональних комп’ютерів, за допомогою яких надавалася можливість грати в азартні ігри, а також неофіційна бухгалтерська документація та грошові кошти.
Підозрюваним інкримінують зайняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України); зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області було викрито підпільні гральні заклади, які знаходилися в нежитловому приміщенні та суші-барі.