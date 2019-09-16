На Дніпропетровщині у суші-барі виявили підпільне казино
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Нікополі Дніпропетровської області викрито підпільні гральні заклади, які знаходилися в нежитловому приміщенні та суші-барі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Так, під час проведення санкціонованих обшуків у нежитловому приміщенні та в одному з суші-барів Нікополя правоохоронними органами виявлено та вилучено понад 30 гральних автоматів", - йдеться в повідомленні.
Також, відкрито кримінальне провадження за фактом зайняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Нагадаємо, у центрі Дніпра викрили заклад з надання послуг грального бізнесу.
Як повідомляв УНН, правоохоронці перевіряють факти причетності працівників правоохоронних органів до діяльності підпільного грального закладу в центрі Києва.