В Днепропетровской области в суши-баре обнаружили подпольное казино

"Так, во время проведения санкционированных обысков в нежилом помещении и в одном из суши-баров Никополя правоохранительными органами обнаружено и изъято более 30 игровых автоматов", - говорится в сообщении.

Также, открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

Напомним, в центре Днепра разоблачили заведение по предоставлению услуг игорного бизнеса.

Как сообщал УНН, правоохранители проверяют факты причастности сотрудников правоохранительных органов к деятельности подпольного игорного заведения в центре Киева.