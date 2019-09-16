В Днепропетровской области в суши-баре обнаружили подпольное казино
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Никополе Днепропетровской области разоблачены подпольные игорные заведения, которые находились в нежилом помещении и суши-баре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Так, во время проведения санкционированных обысков в нежилом помещении и в одном из суши-баров Никополя правоохранительными органами обнаружено и изъято более 30 игровых автоматов", - говорится в сообщении.
Также, открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).
Напомним, в центре Днепра разоблачили заведение по предоставлению услуг игорного бизнеса.
Как сообщал УНН, правоохранители проверяют факты причастности сотрудников правоохранительных органов к деятельности подпольного игорного заведения в центре Киева.