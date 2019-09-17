В Днепропетровской области прокурора подозревают в организации игорного бизнеса

“Неустановленные лица организовали деятельность подпольных казино на территории Днепропетровской области. К организации игорного бизнеса могут быть причастны заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области”, — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители провели четыре обыска в городах Днепр и Кривой Рог, по результатам которых изъято 35 системных блоков персональных компьютеров, с помощью которых предоставлялась возможность играть в азартные игры, а также неофициальную бухгалтерскую документацию и денежные средства.

Подозреваемым инкриминируют занятие игорным бизнесом (ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины); злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области разоблачили подпольные игорные заведения, которые находились в нежилом помещении и суши-баре.