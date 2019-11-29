На Дніпропетровщині посадовця підозрюють у забрудненні земель відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Дніпропетровщині повідомлено про підозру посадовцю, який здійснюючи господарську діяльність забруднив землю відходами молокозаводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Дніпродзержинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно власника сільськогосподарського виробничого комплексу за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення земель відходами, шкідливими для життя та здоров’я людей та довкілля внаслідок порушення спеціальних правил)", - йдеться в повідомленні.
Так, вказана особа, здійснюючи господарську діяльність з переробки молока для подальшої оптової торгівлі молочними продуктами, без відповідних дозволів умисно тривалий час зливала стічні води від переробки продуктів до стічної ями, розташованої на території виробничих приміщень.
"Таким чином, посадовець допустив потрапляння стічних вод до ґрунту та забруднення земельних ділянок, які знаходиться поблизу житлових будинків, створивши небезпеку для навколишнього природного середовища. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Володимир-Волинська прокуратура очікує результати експертизи за фактом можливого забруднення земель району з боку місцевої птахофабрики.