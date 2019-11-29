В Днепропетровской области чиновник подозревается в загрязнении земель отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Днепропетровской области сообщено о подозрении должностному лицу, который осуществляя хозяйственную деятельность загрязнил землю отходами молокозавода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Днепродзержинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении владельца сельскохозяйственного производственного комплекса за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение земель отходами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды вследствие нарушения специальных правил)" , - говорится в сообщении.
Так, указанное лицо, осуществляя хозяйственную деятельность по переработке молока для дальнейшей оптовой торговли молочными продуктами, без соответствующих разрешений умышленно длительное время сливало сточные воды от переработки продуктов в сточную яму, расположенную на территории производственных помещений.
"Таким образом, чиновник допустил попадание сточных вод в почву и загрязнение земельных участков, которые находятся вблизи жилых домов, создав опасность для окружающей природной среды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления", - говорится в сообщении.
Напомним, Владимир-Волынская прокуратура ожидает результаты экспертизы по факту возможного загрязнения земель района со стороны местной птицефабрики.