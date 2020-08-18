На Дніпропетровщині понад 12 годин гасили пожежу у військовому лісгоспі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Дніпропетровській області понад 12 годин гасили пожежу на території військового лісгоспу на площі 3 га. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"17-го серпня о 17:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу селища Новотроїцьке Новомосковського району, виникла лісова пожежа", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що горить підстилка хвойного лісу на території Новомосковського військового лісгоспу. Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 3 га.
"Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано о 19:15 та ліквідовано 18-го серпня о 07:30", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість пожеж в Україні збільшується в геометричній прогресії. З початку року вигоріло понад 100 тисяч га лісу, у той час як в 2000-х роках вигоріло близько 10 тисяч га.