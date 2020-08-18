В Днепропетровской области более 12 часов тушили пожар в военном лесхозе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Днепропетровской области более 12 часов тушили пожар на территории военного лесхоза на площади 3 га. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"17-го августа в 17:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что вблизи поселка Новотроицкое Новомосковского района, возник лесной пожар", - говорится в сообщении.
Установлено, что горит подстилка хвойного леса на территории Новомосковского военного лесхоза. Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 3 га.
"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 19:15 и ликвидирован 18-го августа в 07:30", - говорится в сообщении.
Напомним, количество пожаров в Украине увеличивается в геометрической прогрессии. С начала года выгорело более 100 тысяч га леса, в то время как в 2000-х годах выгорело около 10 тысяч га.