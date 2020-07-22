На Дніпропетровщині поліцейські "вибивали" зізнання в умисному вбивстві – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Начальнику одного із секторів Жовтоводського відділку ГУНП в Дніпропетровській області та його заступнику повідомили про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством, під час розслідування умисного вбивства. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель жителя Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили до відділу поліції громадянина, який у момент вибуху перебував неподалік місця події. У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали "вибивати" зізнання в умисному вбивстві.
Зазначається, що затриманий категорично заперечував свою причетність до вибуху та наполягав, що був лише свідком трагедії.
"Змушуючи визнати провину поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, що за висновком судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеню тяжкості", – повідомили в ДБР.
В відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. У разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як раніше повідомляв УНН, співробітники ДБР затримали працівника СБУ за підозрою у сутенерстві.