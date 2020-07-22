В Днепропетровской области полицейские "выбивали" признание в умышленном убийстве - ГБР

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42573 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102551 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134853 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111084 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132112 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102181 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104459 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Днепропетровской области полицейские "выбивали" признание в умышленном убийстве - ГБР

В Днепропетровской области полицейские "выбивали" признание в умышленном убийстве - ГБР

Киев  •  УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Начальнику одного из секторов Желтоводского отделения ГУНП в Днепропетровской области и его заместителю сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием, в ходе расследования умышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боеприпаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия. В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признания в умышленном убийстве.

Отмечается, что задержанный категорически отрицал свою причастность к взрыву и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии.

"Заставляя признать вину полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы, что по заключению судебно-медицинской экспертизы является телесными повреждениями средней степени тяжести", - сообщили в ГБР.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей. В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал УНН, сотрудники ГБР задержали сотрудника СБУ по подозрению в сутенерстве.

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