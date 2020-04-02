На Дніпропетровщині перевірили вже 90 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Дніпропетровській області перевірили 90 підозр на коронавірус, сьогодні нових випадків COVID-19 не виявлено. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“90 мешканців Дніпропетровщини перевірили на коронавірус. Сьогодні нових випадків в області не виявили”, — повідомив Сердюк.
Так, наразі, позитивний результат на COVID-19 в регіоні мають 10 людей, один чоловік вже одужав.
"Вчора виявили новий випадок захворювання на коронавірус — позитивний результат тесту отримала жінка з Новомосковська. Нині вона та ще восьмеро людей проходять лікування. Один мешканець області вже одужав", — резюмував Сердюк.
Повідомляється, що на коронавірус в області перевіряють ще шестеро людей.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них — летальні.