В Днепропетровской области проверили уже 90 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Днепропетровской области проверили 90 подозрений на коронавирус, сегодня новых случаев COVID-19 не обнаружено. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"90 жителей Днепропетровской области проверили на коронавирус. Сегодня новых случаев в области не обнаружили", - сообщил Сердюк.
Так, в настоящее время, положительный результат на COVID-19 в регионе имеют 10 человек, один человек уже выздоровел.
"Вчера обнаружили новый случай заболевания коронавирусом - положительный результат теста получила женщина из Новомосковска. Сейчас она и еще восемь человек проходят лечение. Один житель области уже выздоровел", - резюмировал Сердюк.
Сообщается, что на коронавирус в области проверяют еще шесть человек.
Напомним, что в Украине на утро 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.