На Дніпропетровщині командир розвідвзводу заклав у ломбард рації та квадракоптери на пів мільйона гривень — Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На Дніпропетровщині командир одного з розвідувальних взводів викрав військове майно на пів мільйона гривень та заклав його у ломбард. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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“За даними слідства, командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно — чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тис грн.
Він здав це військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
Викритому на крадіжці командиру оголосили підозру у викраденні військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Нагадаємо
Раніше, УНН писав про воєнкома на Дніпропетровщині, який під час повномасштабної війни придбав майна на 350 тисяч доларів.