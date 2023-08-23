На Днепропетровщине командир разведвзвода заложил в ломбард рации и квадракоптеры на полмиллиона гривен – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Днепропетровской области командир одного из разведывательных взводов похитил военное имущество на полмиллиона гривен и заложил его в ломбард. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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“По данным следствия, командир разведывательного взвода похитил вверенное ему военное имущество — четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тыс. грн.
Он сдал это военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.
Подробности
Разоблаченному на краже командиру объявили подозрение в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Напомним
Ранее, УНН писал о военкоме на Днепропетровщине, который во время полномасштабной войны приобрел имущество на 350 тысяч долларов.