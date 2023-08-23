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На Днепропетровщине командир разведвзвода заложил в ломбард рации и квадракоптеры на полмиллиона гривен – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 1021884 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Днепропетровской области командир одного из разведывательных взводов похитил военное имущество на полмиллиона гривен и заложил его в ломбард. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

“По данным следствия, командир разведывательного взвода похитил вверенное ему военное имущество — четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тыс. грн.

Он сдал это военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Подробности

Разоблаченному на краже командиру объявили подозрение в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним

Ранее, УНН писал о военкоме на Днепропетровщине, который во время полномасштабной войны приобрел имущество на 350 тысяч долларов.

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