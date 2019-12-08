На Дніпропетровщині горів храм УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Дніпропетровщині горіла будівля Храму Української православної церкви Московського патріархату. В результаті пожежі постраждалих немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС у Дніпропетровській області.
"8 грудня о 08:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у будівлі Храму Української православної церкви Московського патріархату, побудованого на честь Смоленської ікони Божої Матері, іменованої "Одигітрія", який розташований у селі Королівка Новомосковського району", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що займання виникло на даху двоповерхової будівлі храму. Вогнем пошкоджено дерев’яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі 30 кв. м. Пожежу локалізовано о 09:38 та ліквідовано о 09:50.
"Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 серпня на Івано-Франківщині горів Храм Пресвятої Діви Марії. Пожежу у храмі не могли ліквідувати майже три години.