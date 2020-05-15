На Дніпропетровщині експоліцейського підозрюють у скоєнні смертельної ДТП

“Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно колишнього інспектора Павлоградського відділу поліції за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої)”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася у лютому 2020 року у місті Павлограді. Колишній майор поліції рухався на технічно справному автомобілі Nissan Qashqai та не зменшив швидкість руху, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок цього він скоїв наїзд на жінку, яка у цей час переходила дорогу.

“Від одержаних травм потерпіла померла у лікарні. Наразі колишньому поліцейському повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину”, - зазначили у пресслужбі.

Вказано, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть патрульного через ДТП, у якій 14-річна дівчина втратила ногу.